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Aydın'ın Köşk ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan U.A. ve G.Ç. isimli 2 şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Köşk Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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