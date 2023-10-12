Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurulan bir araç içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesine jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik yapılan çalışmalarda Kurtuluş Mahallesi'nde H.K. isimli şüpheli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 185 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN