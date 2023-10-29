Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karpuzlu, Koçarlı ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 4 şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın'ın üç ilçesinde yaptıkları çalışmalarda 4 şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Karpuzlu, Koçarlı, Kuşadası ilçelerinde S.A, Y.B, A.İ ve A.E isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (esrar, metamfetamin) ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN