Aydın'da Şüpheli Ölüm

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağlık durumundan şüphelenilen şahsın evde cansız bedeni bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1959 sokak üzerindeki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Hilmi Çetin'den haber alamayan oğlu babasının sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifetiyle girdikleri evde Çetin'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetin'in ölüm haberini alan oğlu yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN