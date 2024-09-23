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Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 750 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 750 Litre Ele Geçirildi
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Aydın'da yapılan denetimlerde, Malatya'ya gönderilmek istenen sahte zeytinyağları otobüse yüklenirken yakalandı. Ayrıca Sultanhisar'da gerçekleştirilen kontrollerde toplam 750 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüphelilere vergi cezası uygulandı.

Aydın'dan Malatya'ya gönderilmek istenen sahte zeytinyağları otobüse yüklendiği esnada suçüstü yakalanırken, Sultanhisar ilçesinde yapılan araç kontrollerinde ise 750 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre D.G. (22) isimli şüpheli şahıs tarafından Malatya iline gönderilmek üzere bir seyahat firmasına ait otobüse sahte zeytinyağlarını yüklediği esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile müşterek yapılan araç kontrollerinde piyasa değeri yaklaşık 262 bin 500 TL olan 30 koli içerisinde toplam 750 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere toplam 144 bin 800 TL tutarında vergi cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanhisar Zeytinyağı 3-sayfa Ekonomi Malatya Tarım Hukuk

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