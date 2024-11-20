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Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Ton 850 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Ton 850 Litre Ele Geçirildi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan bir araçta, İzmir'de piyasaya sürülmek istenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 640 bin TL olan 3 ton 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheliye 710 bin TL ceza kesildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan İzmir'de piyasaya sürülmek istenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 640 bin TL olan 3 ton 850 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik Nazilli Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalarda Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri mevkiinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç içerisinde İzmir ilinde piyasaya sürülmek istenen yaklaşık 1 milyon 640 bin TL değeri olan 3 ton 850 litre markasız sahte zeytinyağı ele geçirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince araçta bulunan 1 şüpheliye 710 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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