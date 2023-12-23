Aydın'da on yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde on yıl hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Söke ilçesinde "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak (2 Dosya) " suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından küçük çocuğunun bulunması sebebiyle adli makamlarca cezası 1 yıl ertelendi. - AYDIN