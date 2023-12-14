Aydın'da Kayıt Dışı Konaklama ve Araç Kiralama Yapan Firmalar Denetlendi

Aydın'da jandarma tarafından yapılan denetimlerde, kayıt dışı geçici konaklama ve araç kiralama yapan 150 firma kontrol edildi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli şahıs da yakalandı.

Aydın'da kayıt dışı geçici konaklama ve araç kiralama yapan 150 firma jandarma tarafından kontrol edilirken, yapılan kontrol sırasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli şahıs da kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı geçici konaklama tesisi ve araç kiralaması yapan firmalara yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede kiralık araç firmaları ve günübirlik kiralık evlere yönelik il genelinde 71 ekip ve 207 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyete bulundukları tespit edilen 147 günübirlik işletilen işyeri ve 3 araç kiralama firması kontrol edildi.

Uygulama esnasında, hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve kasten yaralama suçlarından toplam 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - AYDIN