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Aydın'da Kaçak Zeytinyağı Kutusu Operasyonu: 20 Bin ADET Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Zeytinyağı Kutusu Operasyonu: 20 Bin ADET Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, kayıt dışı olarak 9 markaya ait toplam değeri 1 milyon 38 bin 500 TL olan 20 bin 770 adet boş zeytinyağı teneke kutusu ele geçirildi. Jandarma, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucunda, kaçak ürünler toplanarak 1 milyon 826 bin TL ceza kesildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kayıt dışı olarak 9 markaya ait yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 38 bin 500 TL olan farklı ebatlarda 20 bin 770 adet boş zeytinyağı teneke kutusu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Sina Mülkiyet Kanunu ve Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçuna yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile icra edilen koordineli faaliyette; Efeler ilçesinde kayıt dışı olarak 9 markaya ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 38 bin 500 TL olan; 20 bin 40 adet 5 litrelik üzerinde marka bulunan boş, 730 adet 18 litrelik ise boş teneke kutu olmak üzere toplamda 20 bin 770 adet boş teneke kutu ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince 1 milyon 826 bin TL tutarında idari para cezası uygulanırken, ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Maliye Bakanlığı Kaçakçılık Zeytinyağı Jandarma Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Efeler Tarım Hukuk

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