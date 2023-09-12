Aydın'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde metruk bina içerisinde kaçak kazı yapan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs, tarihi eser aramak için izinsiz kazı yaparken 2 adet çapa, 2 adet kürek, 1 adet lom demiri, 2 adet balyoz ile birlikte yakalandı. Adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde metruk bina içerisindeki kaçak kazı yapan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çine Alabanda Mahallesi'nde icra edilen yaya devriye esnasında metruk bir bina içerisinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan M.A. isimli şüpheli şahıs 2 adet çapa, 2 adet kürek, 1 adet lom demiri, 2 adet balyoz ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN