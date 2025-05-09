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Aydın'da İzinsiz Zeytin Toplayan 11 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'da İzinsiz Zeytin Toplayan 11 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde izinsiz zeytin toplayan 11 kişi, jandarma tarafından 1 ton zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde izinsiz zeytin topladığı tespit edilen 11 şüpheli 1 ton zeytin ile suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çakırbeyli Mahallesi'ndeki R.D. isimli şahsa ait zeytinlik arazisinde "Başakçı" diye tabir edilen bir grubun, arsa sahibinin rızası olmadan zeytin topladıkları tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığınca olayın öğrenilmesine müteakip icra edilen devriye ile 2'si erkek toplam 11 şüpheli topladıkları 15 çuval içerisinde yaklaşık 1 ton zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen zeytinler arazi sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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