Aydın'da Çalınan Motosiklet Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi de gözaltına alındı.

Olay, Yamalak Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir şahsın motosikleti kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarca çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptıkları geniş çaplı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının S.K. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Motosiklet, Karacasu ilçesi Esençay Mahallesinde boş bir alanda gizlenmiş şekilde bulunarak ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs S.K. da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN