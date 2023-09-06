Aydın'da 55 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir şahsa ait ikametten 55 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 55 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Sultanhisar ilçesi İncealan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait ikametten 55 bin TL değerinde ziynet eşyasının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınması olayı meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı araştırma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hırsızlık olayı ile ilgili M.C.Ü. isimli şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan baskınla şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN