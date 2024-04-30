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Aydın'da 30 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Tasarlayarak Öldürme' suçundan 30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Tasarlayarak Öldürme " suçundan 30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Dereağzı Mahallesi'nde " Tasarlayarak Öldürme " suçundan aranan ve hakkında toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli JASAT Aydın Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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