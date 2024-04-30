Aydın'da 30 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Tasarlayarak Öldürme' suçundan 30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Tasarlayarak Öldürme " suçundan 30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Dereağzı Mahallesi'nde " Tasarlayarak Öldürme " suçundan aranan ve hakkında toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN