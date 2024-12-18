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Yangında hayatını kaybeden genç, 20 gün önce işe başlamış

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Antalya'da araç boyama atölyesinde çıkan yangında kahreden detay ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin 20 gün önce işe başladığı ortaya çıktı.

Antalya'da Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktür Caddesi üzerinde yer alan araç boyama atölyesinde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, boya ve yanıcı maddelerden dolayı sık sık patlamaların yaşandığı yangını söndürmek için uzun süre uğraş verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı. İş yeri, alevlerin sıçradığı otobüs, minibüs ve otomobil küle döndü.

Atölyedeki yangında hayatını kaybeden genç, 20 gün önce işe başlamış

GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İş yerinde bir kişinin olduğu bilgisini alan ekipler, söndürme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak arama çalışması da başlattı. Ekipler, iş yerinin bir bölümünde Doğan Diken'in (24) cansız bedeniyle karşılaştı. Diken'in cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Atölyedeki yangında hayatını kaybeden genç, 20 gün önce işe başlamış

20 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, işletme sahibi Ayhan Aytin yaşananları, "Dükkanımı kapatmaya geldim, çalışanıma çıkıp çıkmayacağını sordum. 'Ağabey şimdi gideceğim' dedi. Yedek anahtar ondaydı ve sabahları dükkanı o açıyordu. Eve yemek yemeye gittiğimde, öbür çalışanım telefon açıp iş yerinden dumanlar çıktığını söyledi. Sonra itfaiye gelip yangına müdahalede bulundu. 20 gün önce başlamıştı işe. Yanarken içeride olduğunu öğrenince dükkan umurumuzda olmadı, onu eşimle birlikte kurtarmaya çalıştık. Genelde pasta işinde kullanıyordum onu. 'Ailem yok' diyordu, telefonu bile yoktu. Amcası aradı, cenazesini onlar alacak. Büyük bir felaketti." ifadeleriyle anlattı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yangın nedeniyle 10 milyon liranın üzerinde zararı olduğunu söyleyen Aytin, "Ben buna değil, ölen kardeşimize üzülüyorum. Olmaması gereken yerde ve zamandaydı. Çok üzgünüm" dedi.

Yangında hayatını kaybeden genç, 20 gün önce işe başlamış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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