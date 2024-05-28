Astrolog Meral Güven gözaltından serbest bırakıldı

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatmıştı. Güven, bu soruşturma neticesinde gözaltına alındı.

SABIKASI OLDUKÇA KABARIK

Öte yandan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı gözaltına alınan astrolog Meral Güven'in sabıkası kabarık çıktı. Güven'in tehdit, hakaret, yaralama ve uyuşturucu gibi 6 suçtan toplam 6 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Meral Güven, yine geceye damga vurdu. Bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Güven'in açtığı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası paylaşımlarda bulunan Güven, açıklamalarıyla da olay oldu.