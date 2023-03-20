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Asker eğlencesinde yolu kapatarak oyun oynayan magandalar kameralarda

3. Sayfa Haberleri

Asker eğlencesinde yolu kapatarak oyun oynayan magandalar kameralarda

Bursa'da asker eğlencesi yapan gençler yolu trafiğe kısmen kapatarak oyunlar oynarken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da asker eğlencesi yapan gençler yolu trafiğe kısmen kapatarak oyunlar oynarken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na asker konvoyu yaparak gelen bir grup genç, önce trafiği kısmen kapattı. Ardından ise yüksek sesli açan gençler oyunlar oynadı. Çevrede yaşayanların uyarılana rağmen müziği kısmayan gençler polisin geleceğini anlayarak bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde asker eğlencesi yapan bir grup genç, eğlencenin dozunu artırarak motosiklet lastiği yaktı.

O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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