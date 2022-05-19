Asansörde sıkışan şahıs kurtarıldı - Haberler

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Asansörde sıkışan şahıs kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Asansörde sıkışan şahıs kurtarıldı

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde asansörde sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde asansörde sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kasapta meydana gelen olayda, bir kişi asansörde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan şahıs, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Kayseri, İtfaiye, Talas, 3. Sayfa, Haberler

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