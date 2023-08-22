Artvin'in Şavşat ilçesinde nehirde ceset bulundu
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Çoruh Nehri kıyısında balık tutarken ceset fark edildi. Güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin, 23 Mayıs'ta Çoruh Nehri'ne düşen kamyon sürücüsüne ait olabileceği belirtildi.
Artvin'in Şavşat ilçesindeki nehirde ceset bulundu.
Çoruh Nehri kıyısında balık tuttukları sırada suda ceset olduğunu fark eden 2 kişi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çoruh Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Botla nehre açılan ekiplerin kıyıya çıkardığı erkek cesedi, sedye ve halatlar yardımıyla yolda bekleyen cenaze aracına ulaştırıldı.
Ceset, kimlik tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesedin, Artvin-Şavşat kara yolunun 35. kilometresinde, 23 Mayıs'ta, 55 AIL 79 plakalı kamyonun Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'a ait olabileceği bildirildi.