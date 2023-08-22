Artvin'in Şavşat ilçesinde nehirde ceset bulundu

Çoruh Nehri kıyısında balık tutarken ceset fark edildi. Güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin, 23 Mayıs'ta Çoruh Nehri'ne düşen kamyon sürücüsüne ait olabileceği belirtildi.