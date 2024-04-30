Artvin'de Meyve Şekeri Kutusundan 800 Bin Lira Değerinde Esrar Çıktı

Artvin'de meyve şekeri kutusundan piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan esrar çıktı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Artvin'de ikamet eden bir şahsa kargo gönderisi içinde uyuşturucu madde geleceği istihbaratını değerlendirdi.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda, meyve şekeri paketlerinin içinde 74 adet 202 gram ağırlığında yaklaşık piyasaya değeri 800 bin lira değerinde reçine esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken olayla ilgili olarak R.A. gözaltına alındı. - ARTVİN