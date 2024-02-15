Üye Girişi
Haberler

Artvin'de heyelan sonucu kara yolunda temizlik çalışması yapıldı

Güncelleme:

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kayaların isabet ettiği tırın yükü boşaltılarak kara yolu temizlendi. Heyelan nedeniyle kara yolu trafiği kapatılmış, ancak çalışmalar sonucunda yol tek şerit olarak ulaşıma açıldı. Vinç yardımıyla tırın yükü taşındıktan sonra çekici ile kaldırılacak.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kayaların isabet ettiği tırın yükü boşaltılarak kara yolu temizlendi.

Artvin-Ardahan kara yolunun 36'ncı kilometresinde Bağlıca mevkiinde dün meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları bir tıra isabet ederek büyük hasara neden olmuştu. Aynı zamanda heyelan nedeniyle kara yolu trafiği kapatılmış, daha sonra tek şerit olarak ulaşıma açılmıştı.

Gün boyu devam eden çalışmada kara yolu temizlenerek heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen tırın yükünün taşınması için çalışma başlatıldı.

Vinç yardımıyla taşıma işleminin ardından tır, kara yolundan çekici yardımıyla kaldırılacak. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artvin Yerel Haberler Doğal Afetler Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 16 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şule Yüksel kimdir? Öğretmen Şule Yüksel neden gündemde, olayı ne? Muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak? Can Kılıç Solmaz kimdir? Defne Joy Foster'in oğlu kim? İşte son hali! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? LGS 2024 ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ YAYINLANDI MI? LGS sayısal - sözel soru ve çözümleri nerede? TIKLA ÖĞREN! Samsun belediyesi hangi parti? Samsun belediye başkanı hangi partiden seçildi? Playstation 5 ne zaman çıktı? Playstation 5 hangi tarihte, ne zaman tanıtıldı? Bugün voleybol maçı var mı? 15 Şubat kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var? Teknofest başvuru son gün ne zaman? Teknofest başvuru ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Teknofest kategorileri nelerdir? Ali Atay eşi Hazal Kaya'dan neden korkuyor? "Hazal'dan korkuyorum çünkü…" Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek estetiksiz hali nasıl, kaç yaşında? YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: YÖKDİL Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? YÖKDİL Sınav giriş belgesi açıldı mı? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar kaldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title