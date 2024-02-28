Arnavutköy'de yüzleri maskeli, çelik yelekli grup, uzun namlulu silahlarla ateş açtı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde hafif ticari araç ile cadde ortasında duran yüzleri maskeli ve çelik yelek giymiş şahıslar kaldırımda yürüyen iki kişiyi kovalayarak ateş açtı. Film sahnelerini aratmayan saldırı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde gerçekleşti. Caddeye giren 34 FOP 797 plakalı hafif ticari araç bir anda yolun ortasında durdu. Araçtan inen 3 saldırgan, kaldırımda yürüyen 2 kişiye doğru koşarak ellerindeki uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yüzleri maskeli ve üzerlerinde çelik yelek olan saldırganlar saldırı sonrasında geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde araçtan inen 3 saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürerken, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı öğrenildi.