Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor
Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Antalyalılar Mart Ayında Güneşli Havanın Keyfini Çıkarıyor

Antalyalılar Mart Ayında Güneşli Havanın Keyfini Çıkarıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mart ayının gelmesiyle Antalyalılar, güneşli havayı değerlendirerek Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Ampute yüzücü Mikail Vural Köksal, deniz ve havanın güzel olduğunu belirtti.

Mart ayının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarındaki artış sonrası güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Antrenman yapmak için Konyaaltı Sahili'ni tercih eden ampute yüzücü, "Antalya kışın bir başka, yazın bir başka güzel oluyor" dedi.

Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'da Mart ayının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmeye başladı. Bahar havasının yaşandığı kentte güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Pazar gününü yürüyüş yaparak ve Konyaaltı Sahili'nde değerlendirdi. Kimi vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimileri ise yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile sahilde oturmayı tercih etti. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da Mart ayı olmasına rağmen havaya aldırış etmeden denize giren vatandaşlarda olduğu görüldü.

"Dört mevsim bir arada"

Antrenman için Konyaaltı Sahili'ne gelen ampute yüzücü Mikail Vural Köksal, Mart ayı olmasına rağmen sahilin kalabalık olduğunu belirterek "Denizi tarif edemem, bu bizde alışkanlık oldu. Yüzmeyi seviyorum, Antalya'yı da en çok bu yüzden seviyor yüzücüler. Üstelik ben yarışçı olduğum için antrenmanlarımı burada yapıyorum. Denizin yerini hiçbir şey tutmuyor. Hava güzel, deniz daha sıcak. Dışarısı biraz esiyor ama denizden çıkmak istemiyorum. Bugün Ramazan, mart ayı kalabalık harika. Antalya kışın bir başka, yazın bir başka güzel oluyor. Antalya'da 4 mevsim bir arada var. Kar istersen şu karşı dağlar hep karlı, deniz istersen işte burası. İstediğin hayatın her türlüsünü yaşayabilirsin Antalya'da" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İkinci "Cihantimur" vakasında kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
img

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
img

İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'leri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci 'Cihantimur' vakasında kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

İkinci "Cihantimur" vakasında kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Gizemli hayırsever depremzedelerin 1 milyon 600 bin liralık market borcunu ödedi

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'ın durumu ağırlaştı

53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'dan sevenlerini üzen haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.