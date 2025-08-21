Antalya'da Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa Operasyon: 9 Tutuklama

Antalya'da Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa Operasyon: 9 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonları düzenleyerek 9 kişiyi tutukladı. 3 kişi de kesinleşmiş hapis cezası ile cezaevine gönderildi.

Antalya'da Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından 9 kişi tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kent genelinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve banka-kredi kartı suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 9'u tutuklandı.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, "5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu'na Muhalefet" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

Nafaka davasında karar! Servet ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.