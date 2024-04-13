Antalya'da Teleferik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabinin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında yaralanan vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30'u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kurtarılan ve kurtarılmayı bekleyen kazazedelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA