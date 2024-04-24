Antalya'da Son Bir Haftada 293 Bin 777 Şahıs Hakkında Sorgulama Yapıldı

Antalya'da son bir haftada 293 bin 777 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 906'sı aranan şahıs olmak üzere 2 bin 246 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 170 şahıs tutuklandı. 255 bin 679 araç ve 10 bin 069 motosiklet incelendi; çalıntı 4 otomobil, 7 motosiklet ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince son 1 haftada; "kasten yaralama, taksirle öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve cinsel suçlar" başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, günübirlik konaklama yerleri uygulaması ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların sonucu açıklandı.

293 bin 777 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 906'sı aranan şahıs olmak üzere 2 bin 246 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 170 şahıs tutuklandı. 255 bin 679 araç ve 10 bin 069 motosiklet incelendi, çalıntı 4 otomobil, 7 motosiklet ele geçirildi.

Günübirlik konaklama yerleri uygulamasında; 332 kayıtlı günübirlik tesisi ve 81 kayıtsız günübirlik tesisi ile toplam 708 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Anlık veri göndermediği tespit edilen 15 işletmeye "konaklayan kaydı yapmamaktan", 3 şahsa "kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırmak" suçundan cezai işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 41 adet ateşli silah, 200 adet fişek ve 4 adet kesici alet, hırsızlık malzemesi 2 adet bisiklet, 2 adet cep telefonu ile çok sayıda gıda, giyim eşyası ve para ele geçirildi. - ANTALYA