Antalya'da Sahte Dolar Operasyonu: 12 Adet Sahte Dolarla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Antalya'da bir işyerine 12 adet sahte 100 ABD Doları vermek isteyen şahıs görevliler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince yürütülen "Parada Sahtecilik" suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; Konyaaltı ilçesinde bulunan bir iş yerine 12 adet sahte 100 ABD Doları vermek isteyen şahıs görevliler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın ev ve aracında yapılan aramada; 198 adet sahte 100 ABD Doları, 1 adet silah ve 70 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs "Parada Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA