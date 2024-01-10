Antalya'da Rus turist kayboldu

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen Rus turist Nadezhda Yarygina'dan haber alamayan arkadaşı kayıp ihbarında bulundu. Genç kadının bulunması için AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Antalya'ya tatile gelmeye karar veren Nadezhda Yarygina (40), 31 Aralık günü şehre gelerek Kemer'in Kiriş köyündeki bir otele yerleşti. 8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandığı öğrenildi. - ANTALYA