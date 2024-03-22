Antalya'da motosikletli kurye yayaya çarptı: İki kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletli kuryenin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye olarak çalışan Tugay K.'nin kullandığı 07 HFF 14 plakalı motosiklet, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman G.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü ve yaya, önce Gazipaşa Devlet Hastanesine ardından Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA