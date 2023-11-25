Antalya'da Kadın Evde Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kadın, evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu. Olayın ardından kadının eşi ve oğlu gözaltına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kadın, evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu.

Beykonak Mahallesi Ramazan Bircan Caddesi'nde yaşayan, konuşma ve işitme engelli sera işçisi Yaşar Ş'nin (46) evinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gitti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, av tüfeğiyle göğsünden vurulan, iki çocuk annesi Yaşar Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kadının eşi N.Ş. ve ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki oğlunu gözaltına, diğer oğlu A.Ş'yi (13) ise gözetim altına alındı.

Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.