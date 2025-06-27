Antalya'da Hortum, Seralarda Büyük Hasara Neden Oldu

Antalya'da Hortum, Seralarda Büyük Hasara Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana gelen hortum, birçok serada ciddi zararlara yol açtı. 4 dönümlük sera kullanılamaz hale geldi ve üreticiler maddi kayba uğradı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Karacaören Mahallesi'nde oluşan hortum, birçok serada hasara yol açtı. 4 dönümlük seranın demir ve plastik yapıları kullanılamaz hale geldi.

Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Musalar mevkiinde bugün saat 13.05 sıralarında kuzey yönünden esen kuvvetli fırtına, kısa sürede hortuma dönüştü. Meydana gelen hortum nedeniyle mahallede bulunan birçok serada zarar oluştu. Hortumun etkisiyle Şaban Akman'a ait 4 dönümlük seranın plastik örtüleri yırtılırken, demir iskeletleri de kullanılamaz hale geldi. Mahalle genelinde de birçok seranın örtüleri zarar görürken, üreticiler maddi kayba uğradı. Olayla ilgili hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.