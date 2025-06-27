Antalya'da Hortum, Seralarda Büyük Hasara Neden Oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesi Karacaören Mahallesi'nde oluşan hortum, birçok serada hasara yol açtı. 4 dönümlük seranın demir ve plastik yapıları kullanılamaz hale geldi.

Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Musalar mevkiinde bugün saat 13.05 sıralarında kuzey yönünden esen kuvvetli fırtına, kısa sürede hortuma dönüştü. Meydana gelen hortum nedeniyle mahallede bulunan birçok serada zarar oluştu. Hortumun etkisiyle Şaban Akman'a ait 4 dönümlük seranın plastik örtüleri yırtılırken, demir iskeletleri de kullanılamaz hale geldi. Mahalle genelinde de birçok seranın örtüleri zarar görürken, üreticiler maddi kayba uğradı. Olayla ilgili hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA