Antalya'da Drift ve Ters Yön Trafik Cezaları Yağdı

Antalya'nın Kepez ilçesinde drift yaparak sosyal medya paylaşımı yapan sürücü ve ters yönden gelen başka bir sürücü, trafik kurallarını ihlal ettikleri için ceza aldılar.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir çocuk parkı içerisinde drift yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan araç sürücüsü ile

Konyaaltı Bulvarı üzerinde ters yönden gelerek trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşılan araç sürücüsüne ceza yağdı.

Driift atan sürücünün belgesine 2 ay süre ile geçici olarak el konulurken ters yönden gelerek trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsüne ise 'Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmemek zorundadırlar." maddesine istinaden trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
