Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Dev Dalgaların Arasında Kurtarılan Genç

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç, dalış eğitmeni ve insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı.

Antalya'da boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç, boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sarı Kod ile uyardığı Antalya'da fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde fırtınadan dolayı boyu 4 metreye kadar ulaşan dev dalgalar sahilleri döverken, 19 yaşındaki Bedirhan Kiril adındaki bir genç ise buna aldırış etmeyip denize girdi. Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada sahilde bulunan dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyip genci kurtarmak için yanına yüzdü. Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı gençle birlikt suda ekiplerin yardımını bekledi. İhbarla birlikte olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, kıyıya 100 metre açıktaki genç ve dalış eğitmenin yanına Uzaktan kumandalı insansız cankurtaran robotu yolladı. Sunduvaç ve Kiril'in robota tutunmasının ardından kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, ardından tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"Bu havada denize girmeyin"

Dalış Eğitmeni İbrahim Sunduvaç, "Kendime can yeleği aldım, suya atladım. Başka ekipmanım yoktu. Onu sakinleştirdim, önce kıyıya gelmeyi denedik başaramayacağımızı anlayınca tekrar açığa gittik. Çünkü dalgadan daha az etkilenmemiz gerekiyordu. Ardından sakin sakin yüzmeye başladık. Kıyıdaki robotu ve ekipleri görünce tekrar kıyıya yaklaşmaya başladık. Neyse ki bu sefer başardık. Bu tür havalarda kimsenin denize girmemesi gerekiyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir? Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı? 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İzzet Yıldızhan evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşi kim? Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title