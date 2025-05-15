Antalya'da 2 bin 500 Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

Antalya'da 2 bin 500 Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde durdurulan bir araçta 2 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ve 500 çerçeveli gözlük ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında harekete geçti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde durdurulan bir araçta 2 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ve 500 çerçeveli gözlük ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ile 500 çerçeveli gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda

Bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacağı açıklandı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
RTÜK'ten 6 televizyon kanalına para cezası

RTÜK, 6 televizyon kanalını affetmedi! Üst sınırdan ceza kesildi
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi

Yeni takımı bu kez Türkiye'den değil! Canlı yayında duyurdu
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.