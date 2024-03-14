Antalya'da 19 ayrı bakır kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Antalya'da 19 ayrı bakır kablo hırsızlığı olayının şüphelileri polis ekiplerince yakalandı. "Nitelikli hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, şüphelilerden suça sürüklenen çocuk hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İl genelinde son zamanlarda bir telekomünikasyon şirketine ait telefon/internet kablolarının kesilerek çalınması olaylarının yaşanması üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 19 ayrı bakır kablo hırsızlığı olayının şüphelilerinin M.A., Y.S., B.Ü. ile suça sürüklenen çocuk R.Ç. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

"Nitelikli hırsızlık" suçundan adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıstan, 3' ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı uygulandı. - ANTALYA