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Antalya'da 1000 adet sentetik ecza ile çeşitli türlerde narkotik madde ele geçirildi

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Antalya'da 1000 adet sentetik ecza ile çeşitli türlerde narkotik madde ele geçirilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 14 şahıstan 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik Gazipaşa, Kemer, Kumluca, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalarda 1000 adet sentetik ecza ile çeşitli türlerde narkotik madde, 50 kök kenevir bitkisi, 13 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve fişekler, uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan düzenek ve malzemeler ile çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 14 şahıstan 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Antalya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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