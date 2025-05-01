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Ankara'da Yoğun Yağış Sonrası Sel Felaketi

Ankara'da Yoğun Yağış Sonrası Sel Felaketi
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Ankara'da gün boyu süren yoğun sağanak yağış, Keçiören, Altındağ ve Mamak ilçelerinde sel baskınlarına yol açtı. Keçiören'de bir pazar yeri su altında kaldı, bazı esnaflar mahsullerini bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Ankara'nın ilçeleri yoğun sağanak sonrası sele teslim oldu.

Ankara'da gün boyu yoğun sağanak yağış etkisini gösterdi. Keçiören, Altındağ, Mamak gibi ilçelerde yağmur nedeniyle bazı yollarda sel meydana geldi. Keçiören'de bir pazar yerini su bastı. Bazı esnaflar mallarını pazar yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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