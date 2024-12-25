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Ankara'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu

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Ankara'da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi düzenledikleri operasyonda sahte alkol ve kaçak içki ele geçirdi. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak içki ve sigara malzemeleri bulundu.

Ankara'da jandarmadan yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

ANKARA - Ankara'da jandarma ekipleri yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu düzenledi, çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

Jandarma yılbaşı öncesinde kaçak içki karşı operasyonlarına devam ediyor. Jandarma KOM Şube ve İstihbarat Şube tarafından yapılan çalışmalar sonucu Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa Mahallesi'nde ekipler tarafından takibe alınan şüpheli F.M. isimli şahsa ait ev ve depoda arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 adet otomatik sigara dolum makinesi, 268 kilogram kıyılmış tütün, 17 adet Chivas marka viski, 102 adet 9 mm çapında fişek, 110 bin adet boş makaron, bin adet sigara paketi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değeri ise 1 milyon 500 bin Türk lirası olurken şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yine Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa ve Çayırhan mahallesinde takip edilen şüpheliler S.O. ve S.E. isimli şahıslara ait 3 dükkan, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 55 litre etil alkol, 53 adet boş viski şişesi, 262 adet boş rakı şişesi, 251 adet boş votka şişesi, 103 adet şişe kapağı, 5 litre kaçak rakı, 30 adet alkol aroması, 30 adet votka kiti, 30 adet viski kiti ve 4629 adet sahte bandrol ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Ankara'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa
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