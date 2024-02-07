Ankara'da trafikte yumruklu kavga kamerada
Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafik kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. İki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara'da trafikte yumruklu kavga kamerada
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafik kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
Edinilen bilgilere olay öğle saatlerinde Çankaya ilçesi 6001 caddesi üzerinde meydana geldi. İki araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bir kadın ve bir erkek diğer aracın arasında sürücü ile tartışırken olayın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavgaya karışan kadının "Ödeyeceksin bu arabanın masrafını" diye bağırdığı duyuldu. Olay yerinde bulunan vatandaşlar kavgayı ayırırken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.