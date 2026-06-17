Ankara'da tefecilik operasyonu: 106 banka hesabına el konuldu

Ankara'da tefecilik yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 106 banka hesabı ile çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, tefecilik mağduru olduklarını belirten 6 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Müştekilerin ifadelerinin alınmasının ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda Ş.K., E.K., E.K., Ç.O. ve B.B. isimli 5 şüphelinin tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında KOM Şube Müdürlüğü, Etimesgut ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla şüphelilere ait 4 konut ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 34 adet doldurulmuş senet, 35 adet boş senet, 2 adet tapu senedi, 2 adet ajanda, 5 cep telefonu, 5 SIM kart ile 4 adet alış-satış sözleşmesi ele geçirildi.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik yürütülen incelemelerde ise şüphelilere ait 4 arsa, 6 konut, 4 araç ve 106 banka hesabına el konuldu. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı