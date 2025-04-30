Ankara'da Park Halindeki Temizlik Aracı Yangın Çıkardı
Gölbaşı ilçesindeki TEDAŞ Spor Tesisleri'nde park halindeyken alev alan temizlik aracı kullanılamaz hale geldi. Yangının neden olduğu patlamalar çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Ankara'da park halindeyken alev alarak yanan temizlik aracı kullanılamaz hale geldi.
Gölbaşı ilçesindeki TEDAŞ Spor Tesisleri'nde park halindeki süpürge aracında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının neden olduğu patlamalar çevrede paniğe neden oldu. Alevler, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın anı ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa