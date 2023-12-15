Üye Girişi
Haberler

Ankara'da MİT Dolandırıcıları Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşayan bir yaşlı adam, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan 2 kişi tarafından 400 bin lira dolandırıldı. Polisin çalışmaları sonucunda şüpheliler yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan 2 kişi tarafından yaşlı adam 400 bin lira dolandırıldı. Polisin çalışmaları sonucunda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşayan Mustafa Gül (69) kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan şahıslar tarafından yaklaşık 400 bin TL değerinde dolandırıldı. Gül'ü telefonla arayarak suça karıştığını ve evinde bulunan ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini söyleyen 10 suç kayıtlı A.H.G., 5 adet yarım altın, 21 adet çeyrek altın, 3 adet bilezik, 3 bin 800 doları elden aldı.

Yaşadığı olayı çocuklarına anlatmasının ardından dolandırıldığını anlayan Gül, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 40 kamera kaydının incelenmesi ve çeşitli şahısların sorgulanmasının ardından şüpheli A.H.G.'nin kimliği tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.H.G.'nin üzerinde, mağdur Mustafa Gül'den aldığı paraların tamamı ele geçirildi. A.H.G.'nin emniyette verdiği ifade sonucunda olayı organize eden Y.T. de Ankara'nın Çankaya ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.H.G. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Esir alınmış gibiydim"

Yabancı numaralardan gelen numaraları açmadığını dile getiren mağdur Mustafa Gül, "'Bu telefon sana mı ait' dediler, ben de 'evet' dedim. Bana eşimin numarasını söylediler, ben de 'evet, eşime ait' dedim. Devamlı korku vererek, benden paraları alma noktasına kadar gitti. Benim beynim gitti, tek bir noktaya odaklandım. Esir alınmış gibiydim. Ben kaybolan eşyalarımdan umudu kesmiştim ama adaletin işlemesi için dua ettim. Duam da kabul oldu param da geri geldi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Mustafa Gül Akyurt Ankara Dolandırıcılık Güvenlik Cezaevi Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title