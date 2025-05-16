Ankara'da Kuyumcu Dolandırıcılığı: 100 Milyon Lira Vurgun

Ankara'da müşterilerinden topladığı altın ve paralarla kaçan kuyumcunun 100 milyon liralık vurgun yaptığı ileri sürüldü. Dolandırıldığını söyleyen 60'dan fazla mağdur, kuyumcu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nda meydana geldi. 27 yıldır aynı dükkanda kuyumculuk yapan A.D., iddialara göre müşterilerinden aldığı paralar karşılığında vermesi gereken altınları elinde olmadığı bahanesiyle vermedi. Müşterilerine altınları ilerleyen günlerde aldığı para üzerinden teslim edeceğini söyleyen A.D., bir yandan da aynı yöntemle altınını bilezik veya başka bir ziynet eşyasına çevirmek isteyen müşterilerinin altınlarını topladı. Aylarca müşterilerini oyalan A.D., bu yöntemle 60'dan fazla kişiyi dolandırarak topladığı 100 milyon lirayla kaçtı. Dolandırıldığını anlayan mağdurlar, 2 gün haber alamadıkları kuyumcunun dükkanının önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Şehir dışına kaçtığı ileri sürülen A.D. hakkında 100'den fazla şikayet bulunduğu öğrenildi.

"Telefonunu açmıyor"

Olayla ilgili konuşan mağdur Münevver Özdamar, "3 hafta önce buraya gelmiştim. Paraya ihtiyacım olduğu için 113 gram bilezik bozdurdum. 260 bin liraya ihtiyacım vardı. Kuyumcudan bu parayı aldım, kalanıyla da tekrar bilezik almam teklif edildi. Ben de kabul ettim. Kalan 45 gram altınım karşılığında bilezik alacaktım, daha sonra arkadaşlarımın yanına gittim durumu anlattım. Bana kuyumcunun dolandırıcı olduğunu ve altınları aylarca vermediğini söylediler. Endişelendiğim için kuyumcuya geri geldim ve durumu anlattım. Bana, 'Beni tanımıyor musun, seninle hukukumuz var' dedi. Diğer gün tekrar geldim ve vitrindeki bilezikleri istedim. Onların işime yaramayacağını söyleyerek, bileziğimi birkaç gün içinde teslim edeceğini belirtti. Dediği gün dükkana geldiğimde kaçtığını öğrendim. 190 bin lira zararım var. Kendisine ulaşamıyoruz. Telefonunu açmıyor. Evinden taşınmış. 80 ila 100 milyon lira arası vurgun yaptığı söyleniyor. Dükkanını boşaltmış. Çok mağdurum. Eskiden güvenilir birisiydi, alışveriş yapardık. 27 senedir burada esnaftı" dedi.

"Tek istediğimiz bu kişinin yakalanması"

Mağdurlar Çağlar Küçükaydoğan ise, "Bizim buraya daha fazla para kazanmak için kar amacıyla altınları bıraktığımız yönündeki iddialar tamamen yalan. Bu kuyumcuyla yıllardır alışveriş yapardık. Almak istediğim altını sorduğumda dükkanda olmadığını ve yakın zamanda geleceğini söylüyorlardı. Kar gütme amacımız yoktu. Alacağımız altınların parasını o güne göre hesaplar öderdik. İnsanlar buraya altınlarını tamire getirip emanet ediyordu. İnsanların güvenini kazanmıştı. Aylar sürse de müşteriler bir şekilde altınını alabiliyordu. Son zamanlarda ise çok kişiden para ve altın alıp vermemeye başlamış. Bu durum da herkesin şüphelenmesine neden oldu. Çok mağdur olan insan var. Dünden beri bu dükkan kapalı. Kendisine ulaşamıyoruz. Aldığım bilgiye göre iki evini ve diğer dükkanlarını satmış. Kuyumcu dükkanını da 7 milyon liraya satmış. Tokat'a yerleşeceğini söylemiş. Biz de orada olduğunu düşünüyoruz. 500 bin lira zararım var. Polis merkezinde 100'den fazla şikayet var. Tek istediğimiz bu kişinin yakalanması. Yetkililerden istediğimiz bu" şeklinde konuştu. - ANKARA