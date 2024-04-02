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Ankara'da Kiracı, Kirasını Ödemediği İçin Evini Ateşe Verdi

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Ankara'da iddiaya göre, kirasını ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen bir kişi, evini ateşe verdi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kaçan kiracının yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre ev sahibi Hasan Kayan, Mamak'ta 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan kiracısı Şükrü K.'dan 2 yıldır kira alamayınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 2 senede sadece 2 kez kira ödeyen Şükrü K.'nın evi tahliye etmesine karar verdi. Ev sahibinin evi boşatması isteği üzerine sinirlenen Şükrü K., oturduğu evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken küle dönen evde maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanama yaşanmazken polis ekiplerince evi yakan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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