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Ankara'da kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Ankara'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazanın Bolu il sınırında meydana geldiği belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ankara'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Ankara-İstanbul karayolu Bolu il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 NBH 56 plakalı otomobille karşı yönden gelen 06 DGG 781 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.U., A.M. ve M.E. hayatını kaybederken, N.M., M.Ö. ve S.İ. yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Güvenlik güçleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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