Ankara'da Kadına Sözlü Tacizde Bulunan Şahısların Bıçaklı Saldırısı

Ankara'da bir kişi, yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği kişilerle girdiği arbedede karnından bıçaklanarak hastanelik oldu. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ağustos günü Çubuk ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Osman Baltacı (35), yoldan geçen bir kadının otomobille takip edildiğini gördü. Kadının kendisini takip edip laf atanları tanımadığını anlayan Baltacı, duruma müdahale etmek için otomobilin yanına gitti. Şahıslara tepki gösteren Baltacı ile araçtaki F.A., V.Y. ve C.İ. arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede Baltacı bıçakla karnından yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Vücuduna 30 dikiş atılan Osman Baltacı ise 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen F.A. ve V.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Bana bıçağı saplayıp kaçtılar"

Olayla ilgili konuşan Osman Baltacı, "İşletmemin önünde duruyordum. Bir kadının otomobille takip edildiğini gördüm. Kadının yardım çığlını duyunca koşarak arabanın yanına gidip kapısını açtım. Araçtakilere 'Bu kadını neden takip ediyorsunuz?' diye sordum. Bana hakaret ettiler. Ben de dayanamayıp yumruk attım. Kadına, 'Bunları tanıyor musun?' diye sordum. Bana, 'Tanımıyorum, beni takip ve taciz ediyorlar' dedi. Ben de bunu duyunca polisi arayın diye bağırdım. O sırada da bana bıçağı saplayıp kaçtılar. 3 buçuk saatlik bir ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördüm. 4 gün de normal odada tedavim sürdü. Vücuduma 30 dikiş atıldı. Bıçak böbrek duvarıma isabet etmiş. Zedelenmeler var. Hastanede kontrollerim oluyor. Nefes almakta ve günlük yaşamda zorlanıyorum ama yine olsa yine yaparım. Pişman değilim" dedi.

Bu tür durumlara sessiz kalınmaması gerektiğini de ifade eden Baltacı, "Böyle olaylara karşı kimse duyarsız kalmasın. Tanımadığım birisine yardım ettim ama oradaki kardeşim ve annem de olabilirdi. İnsanlarımız böyle konulara sırtını dönmesinler" diye konuştu. - ANKARA