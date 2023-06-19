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Ankara-Bala yolunda sel etkili oldu

3. Sayfa Haberleri

- Ankara-Bala yolunda sel etkili oldu Ankara-Bala karayolu sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir süre kapandı.

- Ankara- Bala yolunda sel etkili oldu

ANKARA - Ankara-Bala karayolu sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir süre kapandı.

Alınan bilgiye göre, gece boyunca yağan sağanak yağış nedeniyle Ankara-Bala yolu selden etkilendi. Sabah saatlerinde kapanan yol iş makineleri ile tekrar açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alirıza Yıldırım - 3. Sayfa

Ankara Bala 3. Sayfa Haberler

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