Ankara-Bala yolunda sel etkili oldu
3. Sayfa Haberleri
- Ankara-Bala yolunda sel etkili oldu Ankara-Bala karayolu sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir süre kapandı.
- Ankara- Bala yolunda sel etkili oldu
ANKARA - Ankara-Bala karayolu sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir süre kapandı.
Alınan bilgiye göre, gece boyunca yağan sağanak yağış nedeniyle Ankara-Bala yolu selden etkilendi. Sabah saatlerinde kapanan yol iş makineleri ile tekrar açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alirıza Yıldırım - 3. Sayfa