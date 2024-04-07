Anadolu Otoyolu'nda Bayram Tatili Yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Ankara istikametinde bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin akıcı yoğunluğu sürüyor.

Bayram tatili nedeniyle memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor. İki gündür yoğun trafik akışının sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde bu sabahta tatilcilerin akıcı yoğunluğu sürdü. Bayram Tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

Ulaşımın rahat sağlandığı Bolu geçişinde, Yeniçağa rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Otoyolda meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle de trafik akışı bazen durma noktasına kadar geliyor. - BOLU