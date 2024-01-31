Amasya'da Uyuşturucu Bulunan Otomobil Demiryoluna Uçtu
Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil demiryoluna uçtu. Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil demiryoluna uçtu. Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 28 ABR 959 plakalı otomobil girdiği çıkmaz sokak bitiminde yaklaşık 4 metre yükseklikten demiryolu yanına düştü. Hasar gören otomobilin içindeki 2 kişi kıskıvrak polislere yakalandı.
Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken A.Ç. ve İ.F.B. isimli şahıslar gözaltına alınarak Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı. - AMASYA