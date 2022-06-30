Amasya'da bir araçta 46 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi - Haberler

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Amasya'da bir araçta 46 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amasya'da bir araçta 46 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu bir araçta 46 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu bir araçta 46 binden fazla sentetik ecza ele geçirildi.

İstanbul'dan yola çıkıp Samsun yönüne giden ve içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen kiralık araçta Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 46 bin 84 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araç içerisinde tek başına bulunan sürücü Ümit P. gözaltına alındı.

İlde tek seferde yakalanan en yüksek miktar

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada ele geçirilen sentetik eczanın bu ana kadar ilde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi. - AMASYA

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